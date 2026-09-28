Ayodhya News: एडवांस पैसे लेकर मूर्तिकार नदारद

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केंद्रीय दुर्गापूजा एवं रामलीला समन्वय समिति के अनुसार उत्तम पाल ने करीब 110 प्रतिमाओं को बनाने के लिए ऑर्डर लिया था। इनमें 59 प्रतिमाएं अयोध्या जिले की और बाकी अन्य जिलों की थीं। वहीं, कुछ समितियों ने ऑर्डर की संख्या करीब 125 बताई है। समितियों से प्रतिमा बनवाने के लिए एडवांस रकम भी ली गई थी।समितियों के अनुसार, कुछ प्रतिमाओं की डिलीवरी 10 अक्तूबर तक होनी थी। ऐसे में समय पर प्रतिमाएं तैयार कराने को लेकर समितियों की चिंता बढ़ गई है। समितियां अब दूसरे मूर्तिकारों से संपर्क कर रही हैं।प्रतिमा निर्माण में इस्तेमाल बांस का करीब दो लाख रुपये का भुगतान भी बकाया बताया जा रहा है। समितियों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कार्यशाला को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। मामले में लेनदेन और मूर्तिकार के अचानक चले जाने की वजह की जानकारी जुटाई जा रही है।सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि कार्यशाला के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में उत्तम पाल रात करीब दो बजे के बाद अपनी टीम के साथ कार्यशाला से निकलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह वापस नहीं आया। जांच की जा रही है।