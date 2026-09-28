फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Sculptor missing after taking advance money

Ayodhya News: एडवांस पैसे लेकर मूर्तिकार नदारद

Mon, 28 Sep 2026 01:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 28 Sep 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Sculptor missing after taking advance money
अयोध्या। दुर्गापूजा की तैयारियों के बीच देवकाली में प्रतिमाएं तैयार कर रहा मूर्तिकार उत्तम पाल अपनी टीम के साथ अचानक लापता हो गया। रविवार सुबह इसकी जानकारी होते ही प्रतिमाओं की एडवांस बुकिंग कराने वाले लोग परचे लेकर कार्यशाला पहुंच गए। करीब 200 लोगों की भीड़ जमा हो गई। हंगामा होने लगा। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। लोग अधूरी पड़ी प्रतिमाओं के बीच अपनी-अपनी मूर्तियां तलाशते रहे।
विज्ञापन


केंद्रीय दुर्गापूजा एवं रामलीला समन्वय समिति के अनुसार उत्तम पाल ने करीब 110 प्रतिमाओं को बनाने के लिए ऑर्डर लिया था। इनमें 59 प्रतिमाएं अयोध्या जिले की और बाकी अन्य जिलों की थीं। वहीं, कुछ समितियों ने ऑर्डर की संख्या करीब 125 बताई है। समितियों से प्रतिमा बनवाने के लिए एडवांस रकम भी ली गई थी।
विज्ञापन


समितियों के अनुसार, कुछ प्रतिमाओं की डिलीवरी 10 अक्तूबर तक होनी थी। ऐसे में समय पर प्रतिमाएं तैयार कराने को लेकर समितियों की चिंता बढ़ गई है। समितियां अब दूसरे मूर्तिकारों से संपर्क कर रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रतिमा निर्माण में इस्तेमाल बांस का करीब दो लाख रुपये का भुगतान भी बकाया बताया जा रहा है। समितियों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कार्यशाला को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। मामले में लेनदेन और मूर्तिकार के अचानक चले जाने की वजह की जानकारी जुटाई जा रही है।


सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि कार्यशाला के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में उत्तम पाल रात करीब दो बजे के बाद अपनी टीम के साथ कार्यशाला से निकलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह वापस नहीं आया। जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed