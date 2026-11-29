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रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी भी काफी चर्चा में रही थी। दोनों ने 21 फरवरी 2024 को गोवा में विवाह किया था। शादी की खास बात यह थी कि इसमें सिख और सिंधी, दोनों परंपराओं का सम्मान किया गया था। इसके लिए दो अलग-अलग विवाह समारोह आयोजित किए गए थे। रकुल पंजाबी सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जबकि जैकी सिंधी परिवार से आते हैं।जैकी भगनानी अभिनेता होने के साथ-साथ फिल्म निर्माता भी हैं। उन्होंने बेल बॉटम, कुली नंबर 1, मिशन रानीगंज और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। वहीं, रकुल प्रीत सिंह ने हिंदी के साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। खास बात यह है कि दोनों ने अब तक किसी फिल्म में मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में साथ काम नहीं किया है।