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Ayodhya News: विधायक का फर्जी स्टीकर लगे वाहन को पुलिस ने पकड़ा

Wed, 07 Oct 2026 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 07 Oct 2026 12:26 AM IST
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Police seized a vehicle bearing a fake MLA sticker
एसयूवी में लगा विधायक का स्टीकर।
बीकापुर। एसूयवी पर विधायक का फर्जी लोगो और स्टीकर लगाकर रौब झाड़ना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया, जबकि चालक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया।
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सोमवार रात आंधी-बारिश के कारण प्रयागराज हाईवे पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया था। बीकापुर कोतवाल देवेंद्र पांडेय और चौरे बाजार चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार यातायात बहाल कराने में जुटे थे। इसी दौरान हूटर बजाती तेज रफ्तार एसयूवी वहां पहुंची। पुलिसकर्मियों ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक उसे लेकर आगे बढ़ने लगा।
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संदेह होने पर पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी की और चांदपुर के पास वाहन को पकड़ लिया। जांच में एसयूवी लखनऊ नंबर की मिली। वाहन का मालिक रौनाही निवासी मुहीब बताया गया है। पुलिस के अनुसार, इस दौरान फोन पर आई सिफारिश को नजरअंदाज करते हुए वाहन सीज कर दिया गया। चालक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सीओ दिनेश गोदारा ने कार्रवाई की पुष्टि की है।
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