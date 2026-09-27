Ayodhya News: एशियन गेम्स में भारत की जीत से खिलाड़ियों में खुशी

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ढाबा सेमल स्टेडियम में अभ्यास कर रही एकता ने कहा कि देश के लिए स्वर्ण जीतना गर्व की बात है। मुस्कान और अनन्या ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का खेल देखकर उन्हें अपने खेल में और मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। विज्ञापन

अनुष्का और प्रियांशी ने कहा कि नियमित अभ्यास और फिटनेस पर ध्यान देकर वे भी आगे प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। प्रमिला, आंचल और अमिता ने कहा कि खेल में जीत के लिए टीमवर्क सबसे जरूरी है। रवीना और अंतिमा ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह दबाव में बेहतर प्रदर्शन किया, उससे सीख लेकर वे अपने खेल में सुधार करेंगी। ढाबा सेमल स्टेडियम में अभ्यास कर रही एकता ने कहा कि देश के लिए स्वर्ण जीतना गर्व की बात है। मुस्कान और अनन्या ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का खेल देखकर उन्हें अपने खेल में और मेहनत करने की प्रेरणा मिली है।अनुष्का और प्रियांशी ने कहा कि नियमित अभ्यास और फिटनेस पर ध्यान देकर वे भी आगे प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। प्रमिला, आंचल और अमिता ने कहा कि खेल में जीत के लिए टीमवर्क सबसे जरूरी है। रवीना और अंतिमा ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह दबाव में बेहतर प्रदर्शन किया, उससे सीख लेकर वे अपने खेल में सुधार करेंगी।

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अयोध्या। जापान में आयोजित एशियन गेम्स में कबड्डी के पुरुष और महिला वर्ग में भारत के स्वर्ण पदक जीतने पर अयोध्या के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। रविवार को खेल मैदान में अभ्यास कर रहे कबड्डी खिलाड़ियों ने भारत की जीत की चर्चा करते हुए कहा कि देश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर उनमें भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने और स्वर्ण पदक जीतने का जज्बा बढ़ा है।