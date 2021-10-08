Ayodhya News: 25 हजार का इनामी हत्या आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक, 25 अगस्त की शाम कंदैला गांव में पुरानी जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर रामलगन मौर्या और उनकी मां पार्वती देवी पर गोली और बम से हमला किया गया था। हमले में रामलगन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पार्वती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।उनका लखनऊ स्थित केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा था। 14 सितंबर को इलाज के दौरान पार्वती देवी ने भी दम तोड़ दिया था। मामले में पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश कर रही थी। इनाम भी घोषित किया गया था। इसी बीच पुलिस टीम ने बृहस्पतिवार को इनामी आरोपी विजयभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया।