Ayodhya News: बारिश में भरभराकर गिरा कच्चा मकान

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शिव करन वर्मा ने बताया कि उनका परिवार गरीब है। वे मेहनत मजदूरी कर किसी तरह भरण-पोषण करते हैं। मकान का बचा हुआ हिस्सा भी कभी भी गिर सकता है। अब वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुले में टीन के नीचे रहने को मजबूर हैं। उनके पास बैठने तक की जगह नहीं बची है।बारिश के इस मौसम में परिवार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभा में कई ऐसे लोग हैं जिनके पहले से ही पक्के मकान हैं।इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया। उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्व कर्मी को भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी।