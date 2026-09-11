Ayodhya News: बेटे के जन्म से कुछ घंटे पहले चल बसे मनीष

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मनीष कसौधन सूरत में रहते थे और वहीं व्यापार करते थे। वह आगागंज बाजार स्थित श्री राम जानकी मंदिर के उपाध्यक्ष भी थे। करीब एक सप्ताह पहले उन्हें तेज बुखार आया था। सूरत के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जांच के बाद डेंगू की पुष्टि हुई। बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवार को सूरत में ही गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनीष की पहले से दो बेटियां जया (10) और जान्हवी (8) हैं। जिस दिन मनीष ने अंतिम सांस ली, उसी के कुछ घंटे बाद घर में पुत्र का जन्म हुआ।