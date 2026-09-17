फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Lawyers recorded their statements in the Ram Mandir case

Ayodhya News: राम मंदिर प्रकरण में अधिवक्ताओं ने दर्ज कराया अपना बयान

Thu, 17 Sep 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 17 Sep 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Lawyers recorded their statements in the Ram Mandir case
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में थाना राम जन्मभूमि में दर्ज रिपोर्ट में अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को अपना बयान विवेचक आशुतोष तिवारी को दर्ज कराया। मामले में विवेचक आशुतोष तिवारी के समक्ष राम मंदिर चढ़ावा धनराशि चोरी के बाबत पूर्व अध्यक्ष संजीव दूबे, सूर्य नारायण सिंह, अधिवक्ता बद्री यादव, पंकज दूबे ,दूधनाथ मिश्रा, पूर्व मंत्री आलोक खरे, दिनेश सिंह, राकेश मिश्रा व मनोज कुमार सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया है।
विज्ञापन

बयान दर्ज कराने वाले सभी अधिवक्ताओं की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बयान के रूप में शपथ पत्र भी सौंपा गया है। जिसे जांच कर रही एसआईटी के पास भेजे जाने की मांग की गई है। अधिवक्ता संघ के महामंत्री जिनकी ओर से तहरीर दी गई थी उनका बयान बृहस्पतिवार को नहीं हो पाया है जिन्हें बयान के लिए शुक्रवार को विवेचक की ओर से बुलाया गया है।
विज्ञापन

फैजाबाद बार एसोसिएशन की ओर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में कई बार संघर्ष करना पड़ा तब जाकर बयान दर्ज करने की बात पर सहमति बन पाई। राम मंदिर चढ़ावा धनराशि चोरी के मामले की पैरवी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सभी सदस्यों ने मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ाया और कानूनी रुप से पुलिस के अधिकारियों से पत्राचार करते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed