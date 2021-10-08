Ayodhya News: सीबीएसई ईस्ट जोन तैराकी चैंपियनशिप में जयपुरिया स्कूल का शानदार प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 28 Aug 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
अयोध्या। सीबीएसई ईस्ट जोन तैराकी चैंपियनशिप में सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल अयोध्या के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन किया। 24 से 27 अगस्त तक फिरोजाबाद में आयोजित प्रतियोगिता के अंडर-11 बालक वर्ग में खिलाड़ियों ने एक कांस्य और एक रजत पदक हासिल किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी चयनित हुए।
प्रतियोगिता के पहले दिन 4×50 मीटर मेडले रिले में जयपुरिया स्कूल ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में एलेन हाउस पब्लिक स्कूल ने स्वर्ण और जेबी एकेडमी ने रजत पदक हासिल किया। दूसरे दिन 4×50 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में जयपुरिया स्कूल के तैराकों ने रजत पदक अपने नाम किया।
4 गुणा 50 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में शानदार प्रदर्शन के आधार पर विनायक सिंह, सक्षम प्रताप सिंह, अनिरुद्ध यादव, समर्थ और अक्षांश तिवारी का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। विद्यालय के निदेशक विशाल गुप्ता ने खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रधानाचार्य अनिल कुमार एमबी ने कहा कि निरंतर अभ्यास से सफलता हासिल की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रतियोगिता के पहले दिन 4×50 मीटर मेडले रिले में जयपुरिया स्कूल ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में एलेन हाउस पब्लिक स्कूल ने स्वर्ण और जेबी एकेडमी ने रजत पदक हासिल किया। दूसरे दिन 4×50 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में जयपुरिया स्कूल के तैराकों ने रजत पदक अपने नाम किया।
विज्ञापन
4 गुणा 50 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में शानदार प्रदर्शन के आधार पर विनायक सिंह, सक्षम प्रताप सिंह, अनिरुद्ध यादव, समर्थ और अक्षांश तिवारी का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। विद्यालय के निदेशक विशाल गुप्ता ने खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रधानाचार्य अनिल कुमार एमबी ने कहा कि निरंतर अभ्यास से सफलता हासिल की जा सकती है।
विज्ञापन