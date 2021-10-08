Ayodhya News: सीबीएसई ईस्ट जोन तैराकी चैंपियनशिप में जयपुरिया स्कूल का शानदार प्रदर्शन

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प्रतियोगिता के पहले दिन 4×50 मीटर मेडले रिले में जयपुरिया स्कूल ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में एलेन हाउस पब्लिक स्कूल ने स्वर्ण और जेबी एकेडमी ने रजत पदक हासिल किया। दूसरे दिन 4×50 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में जयपुरिया स्कूल के तैराकों ने रजत पदक अपने नाम किया।4 गुणा 50 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में शानदार प्रदर्शन के आधार पर विनायक सिंह, सक्षम प्रताप सिंह, अनिरुद्ध यादव, समर्थ और अक्षांश तिवारी का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। विद्यालय के निदेशक विशाल गुप्ता ने खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रधानाचार्य अनिल कुमार एमबी ने कहा कि निरंतर अभ्यास से सफलता हासिल की जा सकती है।