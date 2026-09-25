Ayodhya News: कृषि बीज भंडार का किया निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 25 Sep 2026 01:15 AM IST
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तारुन। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सौरभ वर्मा ने बृहस्पतिवार को तारुन ब्लॉक स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार का निरीक्षण किया। उन्होंने गेहूं समेत अन्य बीजों के पंजीकरण और बुकिंग की स्थिति की समीक्षा की।
अभिलेखों की जानकारी ली। उन्होंने बीज वितरण में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। कहा कि पीओएस मशीन पर अंगूठा लगने के बाद किसानों को रसीद देना अनिवार्य है। इससे वितरण का रिकॉर्ड स्पष्ट रहेगा और किसानों को परेशानी नहीं होगी। इस दौरान बीज भंडार प्रभारी समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। (संवाद)
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अभिलेखों की जानकारी ली। उन्होंने बीज वितरण में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। कहा कि पीओएस मशीन पर अंगूठा लगने के बाद किसानों को रसीद देना अनिवार्य है। इससे वितरण का रिकॉर्ड स्पष्ट रहेगा और किसानों को परेशानी नहीं होगी। इस दौरान बीज भंडार प्रभारी समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। (संवाद)
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