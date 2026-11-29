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अश्विनीपुरम में पूर्व विधायक के घर से होते हुए पानी की टंकी होते हुए पूरी कॉलोनी तक नाली का निर्माण कराया जा रहा है। पानी की टंकी तक निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसके आगे काम अधूरा छोड़ दिया गया है। नाली के ऊपर रखी पटिया भी हटा दी गई हैं। नाली तोड़कर उसमें से निकली ईंट व कंकड़-पत्थर तक सड़क पर ही बिछा दिए गए हैं। ऊपर से करीब 15 दिन से काम बंद होने के कारण लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है।स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगीकॉलोनी निवासी केपी मिश्रा ने बताया कि नाली खुदी होने और पटिया हटाए जाने से आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। दूर के मोहल्लों के लोग भी इसी रास्ते पर वाहन खड़े कर देते हैं। इससे पहले से ही संकरे रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता है। खुले नाले में आए दिन जानवर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। संतोष कुमार ने बताया कि उनके घर के सामने ही नाली खुदी हुई है। उसके ऊपर की पटिया करीब एक महीने से हटाकर बाहर रख दी गई है। पटिया में निकली सरिया भी खतरा बनी हुई है। इसमें रोजाना जानवर घायल हो रहे हैं। छोटे बच्चे भी चोटिल हो रहे हैं, लेकिन निर्माण कराने वाले जिम्मेदार मौके से गायब हैं। न तो काम शुरू कराया जा रहा है और न ही पटिया दोबारा रखी जा रही है। ओम प्रकाश पांडेय ने बताया कि नाली से पटिया हटने के कारण अपने घर तक वाहन ले जाना मुश्किल हो गया है। दूर सड़क पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। वहां भी पर्याप्त जगह नहीं होने से परेशानी होती है।शीघ्र पूरा कराया जाएगा निर्माणनगर आयुक्त जैनेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। अधिकारियों को भेजकर मौके का जायजा लिया जाएगा और संबंधित ठेकेदार को शीघ्रता से निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे।