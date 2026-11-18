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श्रद्धालुओं की आमद से पानी, चाय-नाश्ते, फल और प्रसाद की बिक्री में तेजी आई। छोटे दुकानदारों की आय सामान्य दिनों की तुलना में करीब तीन गुना तक बढ़ गई। दुकानों पर बच्चों को आकर्षित करने के लिए छोटी गदाएं, धनुष-बाण और अन्य खिलौने सजाए गए थे। युवाओं में रामनामी पटिका, गमछे और जय श्रीराम लिखे कड़े की मांग रही। राम की पैड़ी के पास के दुकानदार शिव कुमार ने बताया कि परिक्रमा के दिन करीब 25 हजार का कारोबार हुआ। सामान्य दिनों की तुलना में बिक्री काफी अच्छी रही।पानी की 700 बोतलें बिकीं, 30 हजार का कारोबारपाल नगर चौराहा के पास के दुकानदार अंकित ने बताया कि एक दिन में करीब 30 हजार रुपये का कारोबार हुआ। श्रद्धालुओं ने सबसे अधिक पानी की बोतलें खरीदीं। लंबी दूरी पैदल तय करने के कारण लोग बार-बार पानी खरीद रहे थे। एक दिन में करीब 700 बोतलें बिकीं। बिस्किट, नमकीन और चिप्स की भी अच्छी बिक्री हुई।