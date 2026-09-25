Ayodhya News: तारुन सीएचसी में लाखों की लागत से लगा हेल्थ एटीएम खराब

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपये की लागत से हेल्थ एटीएम लगाया गया था। इससे बीपी, शुगर, वजन सहित 30 से अधिक जांचें तुरंत होनी थीं, पर हेल्थ एटीएम बंद है। नसरतपुर निवासी नरेंद्र देव ने बताया कि उन्हें बुखार होने पर बाहर से विटामिन की दवा लेने को कहा गया। जन औषधि केंद्र पर यह दवा 50 रुपये में उपलब्ध है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर महंगी दवाएं बाहर से खरीदने को कहते हैं, जिससे सस्ती दवा योजना बेअसर हो रही है।सीएचसी अधीक्षक डॉ. अंशुमान गुप्ता ने बताया कि नेटवर्क की समस्या के कारण ब्लड रिपोर्ट प्रिंट नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि हेल्थ एटीएम खराब नहीं है, बल्कि लैब टेक्नीशियन की कमी से नहीं चल पा रहा है। बाहर से दवा लिखने पर उन्होंने जांच करने की बात कही।