Ayodhya News: लूट के आरोप में चार गिरफ्तार, कार और मोबाइल बरामद

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सीओ श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि सहादतगंज निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर में बताया था कि रविवार सुबह कार सवार चार लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जेब में रखे 670 रुपये व मोबाइल फोन छीन लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी।रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ घंटे के भीतर ही पुलिस टीम ने अब्बूसराय सर्विस लेन के पास रेलवे क्रॉसिंग की ओर खाली प्लॉट से अमन सिंह (24), राजन सिंह (30), कमलदीप तिवारी (26) और हर्ष पांडेय (21) को पकड़ लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 670 रुपये, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार, अमन, राजन और हर्ष के खिलाफ अंबेडकरनगर के भीटी थाने में पहले से कई मामले दर्ज हैं। सीओ बताया कि विवेचना की जा रही है।