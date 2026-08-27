Ayodhya News: खेल दिवस पर रखी जाएगी रामनगरी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव

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स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग-अलग खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें बास्केटबॉल कोर्ट, जिमनास्टिक हॉल, टेबल टेनिस कक्ष और बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाएंगे। कुश्ती के अभ्यास के लिए रेसलिंग कोर्ट भी होगा। योग समेत विभिन्न गतिविधियों के लिए मल्टी-पर्पज हॉल तैयार किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को अलग-अलग खेलों के अभ्यास के लिए एक ही परिसर में सुविधाएं मिल सकेंगी।परिसर को खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। यहां कैफेटेरिया और किचन की सुविधा होगी, जहां खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पार्किंग, अत्याधुनिक शौचालय और चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। तीन मंजिला भवन में खेल गतिविधियों के साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं के लिए जरूरी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनने से शहर और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण का बेहतर माहौल मिलने से नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। संवादइनसेट -युवाओं को मिलेगा बेहतर खेल वातावरणमहापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि यह परियोजना युवाओं को बेहतर खेल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इससे जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी।इनसेट : एक परिसर में कई खेलों की सुविधाबास्केटबॉल — आधुनिक कोर्टजिमनास्टिक — अभ्यास के लिए हॉलबैडमिंटन — आधुनिक कोर्टटेबल टेनिस — अलग कक्षकुश्ती — रेसलिंग कोर्टयोग व अन्य गतिविधियां — मल्टी-पर्पज हॉलखिलाड़ियों की सुविधा — कैफेटेरिया, किचन, चेंजिंग रूम और शौचालय