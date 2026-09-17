Ayodhya News: पांच धार्मिक स्थलों का एक करोड़ से हो रहा कायाकल्प
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 17 Sep 2026 11:57 PM IST
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अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या और आसपास के पांच प्रमुख धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण और विकास कार्य तेजी से चल रहा है। इन स्थानों पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है।
मखौड़ा, भरत कुंड, शृंगार क्षेत्र, श्रृंगी ऋषि आश्रम और दशरथ समाधि स्थल इस परियोजना में शामिल हैं। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद इसका संचालन कर रहा है, जिसे पर्यटन विभाग वित्त पोषित कर रहा है। परियोजना का लगभग 45 फीसदी काम पूरा हो चुका है, जिसमें यात्री हॉल, शौचालय और घाट की मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं।
यह परियोजना जून 2025 में शुरू हुई थी और दिसंबर 2026 तक पूरी होने का लक्ष्य है। अधिकारियों के अनुसार, यह विकास धार्मिक पर्यटन को नई गति देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
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मखौड़ा, भरत कुंड, शृंगार क्षेत्र, श्रृंगी ऋषि आश्रम और दशरथ समाधि स्थल इस परियोजना में शामिल हैं। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद इसका संचालन कर रहा है, जिसे पर्यटन विभाग वित्त पोषित कर रहा है। परियोजना का लगभग 45 फीसदी काम पूरा हो चुका है, जिसमें यात्री हॉल, शौचालय और घाट की मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं।
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यह परियोजना जून 2025 में शुरू हुई थी और दिसंबर 2026 तक पूरी होने का लक्ष्य है। अधिकारियों के अनुसार, यह विकास धार्मिक पर्यटन को नई गति देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
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