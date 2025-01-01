Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   48 people sustained burns from firecrackers

Ayodhya News: पटाखों की चपेट में आकर 48 झुलसे

Wed, 11 Nov 2026 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 11 Nov 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
48 people sustained burns from firecrackers
जिला अस्पताल में भर्ती पटाखे की चपेट में आया बालक।
अयोध्या। दिवाली पर आतिशबाजी का उल्लास कई लोगों के लिए दर्द की वजह बन गया। पटाखे जलाने के दौरान कोई हाथ झुलसा बैठा तो किसी की आंख चपेट में आ गई। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में दो दिनों के भीतर करीब 48 लोग पटाखों से झुलसने और घायल होने के बाद पहुंचे। हालत गंभीर होने पर तीन मरीजों को दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर करना पड़ा।
विज्ञापन


आतिशबाजी के दौरान असावधानी से लोगों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। रविवार रात तक करीब 22 लोग इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे। इनमें चेहरा झुलसने से पहुंचे पूराकलंदर क्षेत्र के कछौली निवासी श्याम बहादुर के बेटे (11) को गंभीर हालत में भर्ती किया गया। आंख व चेहरे पर झुलसने के कारण तीन अन्य लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

नीरज गुप्ता (32), सुधांश तिवारी (10), इंद्रजीत (12), राम सिंह (38), मोहनलाल यादव (32), आराध्या मिश्रा (28), अनुराग यादव (17) समेत करीब 22 लोग भी अस्पताल पहुंचे। प्रारंभिक उपचार के बाद इन्हें घर भेज दिया गया। पटाखों से झुलसने का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। रात तक करीब 26 अन्य लोग इसी तरह से झुलसकर अस्पताल आए। अधीक्षक डॉ. अजय चौधरी ने बताया कि दिवाली को देखते हुए पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। ईएमओ के अलावा चर्म रोग विशेषज्ञ और जनरल सर्जन ऑनकॉल तैनात किए गए थे। एक मरीज बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed