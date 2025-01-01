Ayodhya News: पटाखों की चपेट में आकर 48 झुलसे

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आतिशबाजी के दौरान असावधानी से लोगों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। रविवार रात तक करीब 22 लोग इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे। इनमें चेहरा झुलसने से पहुंचे पूराकलंदर क्षेत्र के कछौली निवासी श्याम बहादुर के बेटे (11) को गंभीर हालत में भर्ती किया गया। आंख व चेहरे पर झुलसने के कारण तीन अन्य लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।नीरज गुप्ता (32), सुधांश तिवारी (10), इंद्रजीत (12), राम सिंह (38), मोहनलाल यादव (32), आराध्या मिश्रा (28), अनुराग यादव (17) समेत करीब 22 लोग भी अस्पताल पहुंचे। प्रारंभिक उपचार के बाद इन्हें घर भेज दिया गया। पटाखों से झुलसने का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। रात तक करीब 26 अन्य लोग इसी तरह से झुलसकर अस्पताल आए। अधीक्षक डॉ. अजय चौधरी ने बताया कि दिवाली को देखते हुए पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। ईएमओ के अलावा चर्म रोग विशेषज्ञ और जनरल सर्जन ऑनकॉल तैनात किए गए थे। एक मरीज बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है।