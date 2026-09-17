Ayodhya News: दिव्यांगों का हवाई यात्रा से रामलला दर्शन का सपना हआ पूरा

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पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि उनकी टीम की भाजपा शाहदरा जिला मंत्री कंचन शर्मा पिछले तीन महीने से यात्रा में शामिल होने वालों के संपर्क में थीं। यह उनकी ओर से कराई गई आठवीं विशेष हवाई यात्रा है। इस बार 25 दिव्यांगों समेत करीब 60 लोग विमान से अयोध्या पहुंचे।अग्रवाल ने बताया कि उनके बेटे आकाश अग्रवाल ने उनका पहली बार विमान में बैठने का सपना पूरा किया था। उसी अनुभव से प्रेरणा लेकर उन्होंने अन्य लोगों के हवाई यात्रा के सपने पूरे करने का प्रयास शुरू किया। अब तक अलग-अलग वर्गों के 500 से अधिक लोगों को हवाई यात्रा करा चुके हैं।पहली बार विमान में बैठी बच्ची ने दी पीएम को शुभकामनाएंयात्रा में शामिल दिव्यांग श्रद्धालु ओम ने कहा कि दिल्ली से अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करना उनके लिए यादगार अनुभव रहा। अशोक कुमार कपूर ने बताया कि उन्होंने पहली बार विमान से सफर किया। यात्रा में शामिल चार वर्षीय बच्ची ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की।