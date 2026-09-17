Ayodhya News: गुरुपर्व समारोह में पांच अक्तूबर को आएंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

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आश्रम के महंत डॉ. भरत दास ने बताया कि पांच अक्तूबर को सुबह 11 बजे आश्रम परिसर में नवनिर्मित नारायण संस्कृत महाविद्यालय भवन का उद्घाटन रक्षामंत्री करेंगे। करीब 1.30 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में बने परिसर में 15 हजार वर्गफीट में एक मंजिला भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। इसकी नींव भविष्य में पांच मंजिला भवन के विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। फिलहाल भवन में 12 कमरों का निर्माण कराया गया है।समारोह के तहत 27 सितंबर से अखिल भारतीय रामतीर्थ मिशन, देहरादून के अध्यक्ष डॉ. शिवचंद्र दास की श्रीमद्भागवत कथा शुरू होगी, जिसका समापन तीन अक्तूबर को होगा। इसी दिन संत समागम भी आयोजित किया जाएगा। महंत ने बताया कि नारायण संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1912 में हुई थी। वर्ष 1934 में इसे संस्कृत महाविद्यालय की मान्यता मिली थी।