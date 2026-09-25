Ayodhya News: मंडल में 4500 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 25 Sep 2026 01:07 AM IST
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अयोध्या। अवध विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को मंडल स्तरीय वृहद ऋण वितरण शिविर लगा। इसमें अयोध्या मंडल में लगभग 4500 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह शिविर में उपस्थित रहे।
कृषि, एमएसएमई और रिटेल जैसे क्षेत्रों के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली। जिले में 12,500 करोड़ रुपये के ऋण वितरण की जानकारी भी दी गई। सीडीओ ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री युवा योजना और पीएमईजीपी जैसी योजनाएं स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। शिविर में मंडल के 800 ग्राहक और प्रतिभागी शामिल हुए। (संवाद)
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कृषि, एमएसएमई और रिटेल जैसे क्षेत्रों के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली। जिले में 12,500 करोड़ रुपये के ऋण वितरण की जानकारी भी दी गई। सीडीओ ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री युवा योजना और पीएमईजीपी जैसी योजनाएं स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। शिविर में मंडल के 800 ग्राहक और प्रतिभागी शामिल हुए। (संवाद)
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