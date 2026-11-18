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लोक निर्माण विभाग की ओर से कराई जा रही इस परियोजना का निर्माण 13 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। इसके लिए कुल 1670.93 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना को अयोध्या की प्रमुख विकास योजनाओं में शामिल किया गया है। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में निर्माण पूरा नहीं हो सका।नवनिर्मित सर्किट हाउस को अतिथियों की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसमें भूतल सहित चार मंजिलें हैं। भवन में 30 कमरे बनाए गए हैं, जिनमें दो विशेष लग्जरी कक्ष (वीआईपी सुइट) भी शामिल हैं। इसके अलावा मॉड्यूलर किचन, डाइनिंग हॉल, आधुनिक स्नानघर और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था की सुविधा होगी। परिसर में वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है।अयोध्या में राममंदिर निर्माण के बाद वीआईपी और वीवीआईपी अतिथियों की आवाजाही बढ़ी है। विभिन्न धार्मिक आयोजनों, सरकारी कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर आने वाले अतिथियों के ठहरने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी को देखते हुए नए सर्किट हाउस का निर्माण प्रमुख विकास परियोजनाओं में शामिल किया गया है। लोक निर्माण विभाग के खंड-दो के अभियंता उमेश कुमार ने बताया कि निर्माण की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जल्द ही काम पूरा हो जाएगा।