Ayodhya News: 300 बेड के अस्पताल का मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण

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करीब 163.71 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अस्पताल को शासन से जून 2025 में मंजूरी मिली थी। 28 जून को परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई थी। करीब दो एकड़ क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जा रहा है। परियोजना में अस्पताल भवन के साथ चिकित्सकों और कर्मचारियों के आवास भी शामिल हैं।अस्पताल में ओपीडी, इमरजेंसी, आईसीयू, एसएनसीयू, एमएनसीयू और एनआईसीयू समेत कई चिकित्सा सुविधाएं प्रस्तावित हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता ने निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के साथ गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।