Ayodhya News: ट्रक से टकराकर खाई में गिरी बोलेरो, किशोरी की मौत, आठ गंभीर

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पुलिस के अनुसार, हरीश चंद्र जायसवाल का परिवार बोलेरो से अयोध्या से रिश्तेदारी में शामिल होने के बाद हैदरगंज थाना क्षेत्र के बैंती कला गांव लौट रहा था। बोलेरो हरीश चन्द्र जायसवाल के भाई का बेटा मनप्रीत चला रहा था। अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बोलेरो सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। खाई में पानी भरा होने के कारण वाहन में सवार लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं।हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। बोलेरो पानी में फंसी थी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करते हुए वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर पहुंचाया गया, जहां रात करीब 12:15 बजे चिकित्सक डॉ. अतुल कुमार मिश्रा ने हरीश चन्द्र की बेटी सृष्टि जायसवाल (17) को मृत घोषित कर दिया।हादसे में पलक (10), कोमल (20), भानुमति (60), रुद्र (8), वैष्णवी (1), साधना (23), आराधना (25) और खुशबू (30) गंभीर रूप से घायल हुईं। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज दर्शननगर, अयोध्या रेफर कर दिया गया। वहां सभी घायलों का उपचार जारी है।सूचना पर पहुंची बीकापुर कोतवाली पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीकापुर कोतवाल देवेंद्र पांडेय ने बताया कि दुर्घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ट्रक का पता लगाने के साथ हादसे के कारणों की भी पड़ताल कर रही है। किशोरी की मौत और परिवार के कई सदस्यों के घायल होने की खबर से बैंती कला गांव में मातम पसरा है।