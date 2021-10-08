Ayodhya News: 18 घंटे बाद मिले नाना-नाती के शव

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रक्षाबंधन पर आए थे भैया, क्या पता फिर नहीं मिलेंगेशिवा तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। वह पिता की मदद के लिए हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहा था। छोटी बहन रागिनी (13) और भाई अर्पित (7) ने अभी भाई को खोने का सदमा भी नहीं संभाला था कि सामने उसका शव आ गया। शिवा का शव देखते ही रागिनी चीख पड़ी। रोते हुए बोली, भैया रक्षाबंधन के दिन आए थे, क्या पता कि फिर नहीं मिलेंगे। उसकी चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।नौ साल पहले बेटे को खोया, अब पति भी चले गएजगराम परिवार के मुखिया थे। चार बेटों में छोटे मनजीत की नौ वर्ष पहले इसी नदी में डूबने से मौत हो गई थी। अब जगराम की भी उसी नदी में डूबने से जान चली गई। पति का शव देखकर पत्नी फूलमती बदहवास हो गईं। बिलखते हुए उन्होंने कहा, अब किसके सहारे जीवन कटेगा, पहले पुत्र फिर पति नदी में डूब गए। परिजनों के मुताबिक जगराम भी शिवा के साथ हैदराबाद जाने की तैयारी में थे।पीड़ित परिवारों से मिले विधायकक्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना जताई। उन्होंने दुख की इस घड़ी में हरसंभव मदद का भरोसा दिया।मौके पर एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता, सीओ अरविंद सोनकर, अपराध निरीक्षक प्रदीप कुमार यादव और शुजागंज चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह यादव मौजूद रहे।