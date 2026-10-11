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अयोध्या: सरयू नदी में नहाने के दौरान गुप्तार घाट पर डूबे दो युवा, एक को बचाया गया; दूसरे की मौत

Sun, 11 Oct 2026 09:43 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 11 Oct 2026 09:43 AM IST
सार

Two youths drowned in ayodhya:जानकारी के अनुसार, दोनों युवक गद्दोपुर के अहिरन पुरवा के रहने वाले थे। वे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान गुप्तार घाट पहुंचने पर दोनों सरयू नदी में स्नान करने लगे। 
 

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Ayodhya: Two youths drowned at Guptar Ghat while bathing in the Saryu river; one was rescued and the other di
अयोध्या की सरयू नदी में डूबे युवा। डेमो पिक। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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 कैंट थाना क्षेत्र के गुप्तार घाट पर शनिवार सुबह सरयू नदी में स्नान करने के दौरान दो युवक डूबने लगे। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस की मदद से एक युवक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की डूबने से मौत हो गई। उसका शव मौके से बरामद कर लिया गया।

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जानकारी के अनुसार, दोनों युवक गद्दोपुर के अहिरन पुरवा के रहने वाले थे। वे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान गुप्तार घाट पहुंचने पर दोनों सरयू नदी में स्नान करने लगे। स्नान के दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय गोताखोरों और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरे की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने शव बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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