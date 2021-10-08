Ayodhya News: आप सांसद ने भाजपा पर लगाया फर्जी मतदाता बनाने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 25 Nov 2026 12:15 AM IST
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अयोध्या। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने परिसीमन, महिला आरक्षण और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1.10 लाख फर्जी मतदाता बनाए गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 87 साल के सुरेश मित्तल के पिता की उम्र 23 साल दर्ज है। इसी तरह 123 साल की अंकिता जायसवाल की मां 45 साल की हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी मतदाता सूची से निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा।
सिंह ने परिसीमन की प्रक्रिया को धोखाधड़ी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में सीटों का ऐसा निर्माण करना चाहती है। इसका उद्देश्य सिर्फ उसके उम्मीदवारों को जीत दिलाना है। उन्होंने असम का उदाहरण दिया, जहां एक लोकसभा क्षेत्र में 26 लाख और दूसरे में 12 लाख मतदाता हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि यही काम जम्मू-कश्मीर में भी किया गया है। अब इसे पूरे देश में करने की तैयारी है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक मजाक बना दिया है। विपक्ष भाजपा के फैसलों पर आंख पर पट्टी बांधकर मुहर नहीं लगाएगा।
महिला आरक्षण पर सवाल
सिंह ने महिला आरक्षण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2023 में संसद से 33 फीसदी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यदि वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो आज ही से लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में 33 फीसदी आरक्षण दे सकते हैं। उन्हें किसी ने नहीं रोका है। उन्होंने इसे सिर्फ चुनावी फायदा हासिल करने के लिए किया जा रहा नाटक बताया।
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सिंह ने परिसीमन की प्रक्रिया को धोखाधड़ी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में सीटों का ऐसा निर्माण करना चाहती है। इसका उद्देश्य सिर्फ उसके उम्मीदवारों को जीत दिलाना है। उन्होंने असम का उदाहरण दिया, जहां एक लोकसभा क्षेत्र में 26 लाख और दूसरे में 12 लाख मतदाता हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि यही काम जम्मू-कश्मीर में भी किया गया है। अब इसे पूरे देश में करने की तैयारी है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक मजाक बना दिया है। विपक्ष भाजपा के फैसलों पर आंख पर पट्टी बांधकर मुहर नहीं लगाएगा।
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महिला आरक्षण पर सवाल
सिंह ने महिला आरक्षण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2023 में संसद से 33 फीसदी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यदि वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो आज ही से लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में 33 फीसदी आरक्षण दे सकते हैं। उन्हें किसी ने नहीं रोका है। उन्होंने इसे सिर्फ चुनावी फायदा हासिल करने के लिए किया जा रहा नाटक बताया।
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