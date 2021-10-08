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सिंह ने परिसीमन की प्रक्रिया को धोखाधड़ी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में सीटों का ऐसा निर्माण करना चाहती है। इसका उद्देश्य सिर्फ उसके उम्मीदवारों को जीत दिलाना है। उन्होंने असम का उदाहरण दिया, जहां एक लोकसभा क्षेत्र में 26 लाख और दूसरे में 12 लाख मतदाता हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि यही काम जम्मू-कश्मीर में भी किया गया है। अब इसे पूरे देश में करने की तैयारी है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक मजाक बना दिया है। विपक्ष भाजपा के फैसलों पर आंख पर पट्टी बांधकर मुहर नहीं लगाएगा।महिला आरक्षण पर सवालसिंह ने महिला आरक्षण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2023 में संसद से 33 फीसदी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यदि वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो आज ही से लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में 33 फीसदी आरक्षण दे सकते हैं। उन्हें किसी ने नहीं रोका है। उन्होंने इसे सिर्फ चुनावी फायदा हासिल करने के लिए किया जा रहा नाटक बताया।