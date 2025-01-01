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Ayodhya News: एयरपोर्ट पहुंचने पर तिलक लगाया, फूल देकर किया स्वागत

Fri, 18 Sep 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 18 Sep 2026 12:04 AM IST
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A tilak was applied upon arrival at the airport
एयरपोर्ट पर प्रस्तुति देते कलाकार।
अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर बृहस्पतिवार को यात्री सेवा अभियान की शुरुआत हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से 10 अक्तूबर तक चलने वाले अभियान के पहले दिन यात्रियों की सुविधा और स्वागत के साथ रामनगरी की कला-संस्कृति को सामने रखा गया।
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विमानपत्तन निदेशक धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यात्रियों की सहभागिता से सामूहिक वंदे मातरम् गायन हुआ। आगमन करने वाले यात्रियों का तिलक लगाकर गुलाब की कली भेंटकर स्वागत किया गया। हवाईअड्डे पर माटी से सृजन तक... के तहत कुम्हारी कला का जीवंत प्रदर्शन भी हुआ।
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यात्रियों को मिट्टी से कलाकृति बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया दिखाई गई। इसके साथ बांस की पट्टियों से सूप बनाने की कला का प्रदर्शन कर स्थानीय कारीगरों के पारंपरिक कौशल से यात्रियों को परिचित कराया गया। अवध की लोकपरंपरा को दर्शाने के लिए बधावा लोकनृत्य की प्रस्तुति भी हुई। विमानपत्तन निदेशक ने कहा कि अभियान के जरिये यात्रियों को बेहतर और आत्मीय सेवा देने के साथ अयोध्या की कला, संस्कृति, लोकपरंपरा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाया जा रहा है।
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