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अभियान के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार फार्म-6 प्राप्त हुए। रुदौली क्षेत्र से 2808 फार्म मिले। मिल्कीपुर से 1857 फार्म प्राप्त हुए। बीकापुर में 1626 आवेदन आए। अयोध्या क्षेत्र से 1992 फार्म मिले। गोसाईगंज में 2199 फार्म जमा हुए। कुल मिलाकर 10,482 फार्म-6 प्राप्त किए गए। दावे और आपत्तियों की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक है। नागरिक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।बूथ लेवल ऑफिसर के कार्यालय में भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, 7 और 8 भर सकते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूटे नहीं। ब्यूरो