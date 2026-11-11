Auraiya News: विकास दुबे को मिली बिधूना विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी

औरैया। भारतीय जनता पार्टी ने जिले की तीनों विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की सूचना जारी की है। पार्टी की ओर से जारी सूचना के अनुसार बिधूना विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी विकास दुबे को सौंपी गई है। वहीं दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी डॉ. शिवबीर सिंह भदौरिया को बनाया गया है। इसके अलावा औरैया विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी गोपाल मोहन शर्मा को नियुक्त किया गया है। भाजपा की ओर से की गई इन नियुक्तियों को संगठनात्मक व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में नवनियुक्त प्रभारी संगठन की गतिविधियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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