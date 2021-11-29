Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Chairs smashed by a speeding vehicle; physical assault ensued.

Auraiya News: तेज रफ्तार गाड़ी से कुर्सियां तोड़ीं, मारपीट

Wed, 11 Nov 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Chairs smashed by a speeding vehicle; physical assault ensued.
अटसू। जगन्नाथपुर गांव में तेज रफ्तार गाड़ी से कुर्सियां तोड़ने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर मारपीट भी हुई।
विज्ञापन

पीड़ित राहुल कुमार ने पुलिस को बताया कि नौ नवंबर की शाम करीब 3:30 बजे वह अपने चबूतरे पर काम कर रहा था। उनके पिता कोके लाल घर के बाहर कुर्सियां डालकर बैठे थे। इसी दौरान गांव के नामजद लोग तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने बाहर रखी कुर्सियों को टक्कर मारकर तोड़ दिया।

राहुल ने विरोध किया। आरोपियों ने गाली गलौज की और उनके साथ मारपीट भी की। कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed