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Auraiya News: स्टेट मास्टर चैंपियनशिप में दो शिक्षकों ने जीते मेडल

Mon, 02 Nov 2026 01:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:27 AM IST
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Two teachers won medals at the State Masters Championship.
औरैया। लखनऊ में 30 अक्तूबर से एक नवंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय मास्टर चैंपियनशिप में जनपद औरैया के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जिले के डायट प्रवक्ता ने रजत पदक और एक पूर्व व्यायाम शिक्षक ने कांस्य पदक अपने नाम किए। दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी अर्हता प्राप्त कर ली है।
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जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) अजीतमल के प्रवक्ता और जिला ओलंपिक संघ के जिला उपाध्यक्ष दीन मुहम्मद ने 110 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें रजत पदक से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में, जिले के पूर्व व्यायाम शिक्षक हरीभूषण सिंह चौहान ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ स्पर्धाओं में तीसरा स्थान प्राप्त किया। हरीभूषण सिंह चौहान को कांस्य पदक प्रदान किया गया। इन दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। (संवाद)
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