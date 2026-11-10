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Auraiya News: मारपीट की दो घटनाओं में दंपती समेत तीन घायल

Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
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Three people, including a couple, injured in two separate incidents of assault
दिबियापुर। थाना क्षेत्र में मारपीट की दो अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दोनों घटनाएं आठ नवंबर को हुईं। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी है।
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पहली घटना गांव झपटियापुर में सुबह करीब आठ बजे हुई। चिंतामणि सिंह ने बताया कि उनके पुत्र विनय का मनीष, शिवम, बबलू और एक अज्ञात व्यक्ति से विवाद हो गया। विवाद के दौरान विनय के सिर में चोट आई। जब चिंतामणि अपनी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे, तो विवाद बढ़ गया। विपक्षी ने उनसे और उनकी पत्नी से भी मारपीट की। इस मारपीट में चिंतामणि के दाएं हाथ में चोट लगी। आरोपियों ने विनय का वीवो मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। चिंतामणि ने पुलिस आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना दी थी।
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दूसरी घटना बुद्धभीम नगर में हुई। कुलदीप कुमार ने तहरीर में बताया कि आठ नवंबर को अतुल कुमार और महिपाल सिंह ने शराब के नशे में उनके साथ गाली-गलौज की और मारपीट भी की। इस मारपीट से कुलदीप के सिर में चोट आई। जब मोहल्ले के लोगों ने हस्तक्षेप किया, तो आरोपियों ने उन्हें भी गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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