Auraiya News: असेवा गांव में लोगों को उकसाने में युवक भेजा गया जेल

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असेवा गांव में सोमवार को रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर ईंट-पत्थर चले थे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया लेकिन आरोप है कि लोगों ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी। मामले में चौकी प्रभारी रमेश चंद्र की तहरीर पर पुलिस ने 21 नामजद और 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। थानाध्यक्ष संजय कुमार राय ने बताया कि गांव की गतिविधियों पर पुलिस नजर बनाए हुए है। अजीतमल जैनपुर निवासी दीपक उर्फ प्रदीप पर झगड़े के लिए उकसाने का आरोप है। उसका चालान किया गया है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा।

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अयाना। असेवा गांव में दो पक्षों के बीच हुए पथराव व पुलिस से अभद्रता के मामले में बुधवार को तीसरे दिन भी पीएसी तैनात रही। मामले में पुलिस ने अजीतमल के एक युवक को लोगों को उकसाने के आरोप में जेल भेज दिया।