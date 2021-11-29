Auraiya News: बार में 23 में से सात पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित

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एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष हृदयनारायण पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है। उन्होंने वर्ष 2026-27 के वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। इस नई व्यवस्था से कई सामान्य प्रत्याशियों की उम्मीदों को झटका लगा है। जिला बार के मीडिया प्रभारी शिवम शर्मा ने आरक्षण की जानकारी दी। उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के दो में से एक पद भी महिला के लिए है। संयुक्त मंत्री के तीन में से एक पद आरक्षित किया गया है।कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य के छह पदों में से दो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कनिष्ठ सदस्य के छह पदों में से भी दो पद महिला वकीलों के लिए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष का वकालत अनुभव अनिवार्य है। महामंत्री पद के लिए 15 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। इस चुनाव में कुल 777 वकीलों की मतदाता सूची प्रस्तावित है।