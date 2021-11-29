Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Seven out of 23 positions in the bar are now reserved for women.

Auraiya News: बार में 23 में से सात पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित

Sun, 08 Nov 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Seven out of 23 positions in the bar are now reserved for women.
औरैया। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 26 नवंबर को मतदान होगा और इसके लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस बार 23 पदों में से सात पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
विज्ञापन

एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष हृदयनारायण पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है। उन्होंने वर्ष 2026-27 के वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। इस नई व्यवस्था से कई सामान्य प्रत्याशियों की उम्मीदों को झटका लगा है। जिला बार के मीडिया प्रभारी शिवम शर्मा ने आरक्षण की जानकारी दी। उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के दो में से एक पद भी महिला के लिए है। संयुक्त मंत्री के तीन में से एक पद आरक्षित किया गया है।
विज्ञापन

कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य के छह पदों में से दो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कनिष्ठ सदस्य के छह पदों में से भी दो पद महिला वकीलों के लिए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष का वकालत अनुभव अनिवार्य है। महामंत्री पद के लिए 15 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। इस चुनाव में कुल 777 वकीलों की मतदाता सूची प्रस्तावित है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed