Auraiya News: बिना सूचना गायब अपर जिला बचत अधिकारी की सेवा समाप्त

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औरैया। ककोर मुख्यालय के विकास भवन में बचत कार्यालय में तैनात अपर जिला बचत अधिकारी नेहा सिंह की शासकीय सेवा समाप्त कर दी गई है। वह पिछले करीब 10 सालों से बिना किसी अनुमति व सूचना के कार्यालय से लगातार अनुपस्थित चल रही थीं।उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2013 में चयनित नेहा सिंह ने 26 अक्तूबर 2016 को औरैया में पदभार ग्रहण किया था। ड्यूटी ज्वाइन करने के अगले ही दिन, 27 अक्तूबर 2016 से वे बिना किसी सूचना के गायब हो गईं थीं। विभाग ने उन्हें कई बार पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट व सार्वजनिक नोटिस के जरिए ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए। परिजनों और ग्रामवासियों से पूछताछ पर सामने आया कि वे 25 नवंबर 2016 से अपने गांव से भी लापता हैं।पुलिस और जिला प्रशासन की तलाश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल सका। बिना अनुमति पांच वर्ष से अधिक अनुपस्थित रहने के उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 नियम-3 व मूल नियम-18 का उल्लंघन पाया गया है। इसी आधार पर शासन स्तर से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। बुधवार को इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने सूचना जारी की। संवाद