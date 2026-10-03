Auraiya News: रेलवे फाटक खराब, एक घंटे तक लगा जाम

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शनिवार दोपहर लगभग एक बजे गेटमैन ने फाटक खोलने का प्रयास किया। तकनीकी खराबी के कारण वह खुल नहीं सका। गेटमैन ने तुरंत स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी। स्टेशन मास्टर की जानकारी पर रेलकर्मी मौके पर पहुंचे। लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद रेलकर्मियों ने इमरजेंसी बूम लगाकर फाटक को ठीक किया। दोपहर लगभग दो बजे फाटक खोला जा सका। फाटक खुलने के बाद वाहनों की आवाजाही सामान्य हुई। फाटक देर तक बंद रहने के कारण कुछ वाहन खगा का नगला होते हुए निकले।

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अछल्दा। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित 13बी रेलवे क्रॉसिंग का फाटक शनिवार दोपहर तकनीकी खराबी के कारण एक घंटे तक बंद रहा। इससे क्रॉसिंग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया।