Auraiya News: स्कूल में शौचालय का अधूरा काम शुरू

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विद्यालय का पुराना शौचालय लंबे समय से बंद पड़ा था। कायाकल्प योजना के तहत नया शौचालय बना था। हालांकि, सीटें और पानी की व्यवस्था न होने से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। इससे छोटे बच्चों और छात्राओं को शौच के लिए काफी दिक्कतें होती थीं। प्रधान बलदेव सिंह ने बताया कि शौचालय का काम शुरू हो गया है। टाइल्स लगाने का काम पूरा हो चुका है और पुताई भी शुरू हो गई है।बीईओ अल्केश कुमार सक्लेचा ने बताया कि पूर्वा मूले के प्राथमिक विद्यालय में शौचालय में टाइल्स और सीट लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में शौचालय दुरुस्त कराकर बच्चों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।