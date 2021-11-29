Auraiya News: सिटी में आज

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शहर के गढ़ैया मोहाल में गणेश महोत्सव सुबह 10 बजे से।

फफूंद स्थित होमगंज में रामकथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।

शहर के जालौन चौराहे के पास श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 बजे से।

जागरूकता: अजीतमल के इंटर व डिग्री कॉलेज में सपा सदस्यता अभियान सुबह 10 बजे से।

शपथ ग्रहण: आवास विकास जन कल्याण परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आवास विकास शिवाजी पार्क में शाम चार बजे से।



मोबाइल नंबर : 9528031731

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