Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 16 Sep 2026 12:43 AM IST
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धर्मकर्म
शहर के गढ़ैया मोहाल में गणेश महोत्सव सुबह 10 बजे से।
फफूंद स्थित होमगंज में रामकथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
शहर के जालौन चौराहे के पास श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 बजे से।
जागरूकता: अजीतमल के इंटर व डिग्री कॉलेज में सपा सदस्यता अभियान सुबह 10 बजे से।
शपथ ग्रहण: आवास विकास जन कल्याण परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आवास विकास शिवाजी पार्क में शाम चार बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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शहर के गढ़ैया मोहाल में गणेश महोत्सव सुबह 10 बजे से।
फफूंद स्थित होमगंज में रामकथा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
शहर के जालौन चौराहे के पास श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 बजे से।
जागरूकता: अजीतमल के इंटर व डिग्री कॉलेज में सपा सदस्यता अभियान सुबह 10 बजे से।
शपथ ग्रहण: आवास विकास जन कल्याण परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आवास विकास शिवाजी पार्क में शाम चार बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731