Auraiya News: कार न मिलने पर किया प्रताड़ित, छह ससुरालियों पर प्राथमिकी

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गांव अमिलिया निवासी अंजली ने कोतवाली पुलिस को बताया कि उसकी शादी सदर कोतवाली के गांव भीकमपुर निवासी पुष्पेंद्र के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल के अन्य लोग अतिरिक्त दहेज के रूप में कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर आरोपी आयेदिन गाली-गलौज करते हुए पीटने लगे।लगातार हो रहे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से महिला परेशान हो गई। लोगों के माध्यम से समझौता कराने और समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ससुरालीजन नहीं माने। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति पुष्पेंद्र, ससुर रमेश सिंह, सास सरोज देवी, जेठ अंगेश, जेठानी रोशनी देवी और ननद अंजू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।