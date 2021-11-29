Auraiya News: सुबह शाम आरती के बाद पंडालों में गूंजे भजनों पर थिरके भक्त

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औरैया शहर के आवास विकास कॉलोनी में आयोजित गणेश महोत्सव में सुबह से भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सुबह की आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। भजन के साथ दोपहर में कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं शाम की आरती में फिर से भक्त जुटे। इसके बाद देर रात तक भजनों का दौर चलता रहा। इस दौरान भक्त थिरकते भी नजर आए।इसी तरह बिधूना, सहार, बेला, अछल्दा, रुरुगंज, सहायल, अजीतमल व अटसू में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस इन आयोजन स्थलों का जायजा लेती रही। वहीं आयोजकों को जरूरी सावधानी के लिए सचेत किया जाता रहा। कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए। एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि उल्लास के साथ गणेश महोत्सव का आयोजन जिलेभर में चल रहा है। सुरक्षा मानकों को लेकर लगातार पंडालों का पुलिस जायजा ले रही है।