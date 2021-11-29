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Auraiya News: मरीजों की जगह सवारी ढो रहीं थीं एंबुलेंस, चार सीज

Tue, 06 Oct 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:09 AM IST
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Ambulances were ferrying passengers instead of patients; four seized.
औरैया। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ प्रवर्तन टीम ने सोमवार को वाहनों की सघन चेकिंग की। कोतवाली सदर क्षेत्र की देवकली पुलिस चौकी के पास नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई।
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अभियान के दौरान मरीजों के बजाय सवारियां ढोने में इस्तेमाल की जा रही चार अनाधिकृत एंबुलेंस पकड़ी गईं। टीम ने चारों एंबुलेंस को देवकली चौकी में खड़ा कराकर सीज कर दिया। एक अन्य एंबुलेंस का चालान किया गया। इसके अलावा अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन डंपरों को भी सीज कर चौकी में खड़ा कराया गया।
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वहीं, ध्वनि प्रदूषण फैलाने और अनाधिकृत रूप से मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चल रही दो बुलेट मोटरसाइकिलों के भी चालान किए गए। कार्रवाई एआरटीओ नानक चंद्र शर्मा ने प्रवर्तन कर्मियों के साथ की। एआरटीओ ने कहा कि एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों का गलत इस्तेमाल और यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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