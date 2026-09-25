Auraiya News: डिजिटल हुनर का धमाका, एक मंच पर जुटे 300 से अधिक क्रिएटर
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:49 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:49 PM IST
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सहार। कस्बा स्थित एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार को औरैया क्रिएटर धमाका कार्यक्रम हुआ। इसमें 300 से अधिक इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक क्रिएटर्स ने भाग लिया। डिजिटल कंटेंट मेकर्स भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में डिजिटल दुनिया के उभरते और चर्चित चेहरों का स्वागत व सम्मान किया गया।
समारोह में श्याम संजना यादव, रिचा तिवारी, राजा शिवानी और सक्सेना स्टार जैसे प्रमुख क्रिएटर्स मौजूद रहे। आसिफ भाई, भानु शाक्य, ऋषभ और पूजा उत्तरीपुरा ने भी सहभागिता की। मोनिका कुमारी, हाजी आरिफ, लवली यादव और सपना कुशवाहा भी उपस्थित थे। अन्नू ठाकुर, अंजली शर्मा, अभि तिवारी, दुर्गा यादव, नेहा और दिव्या समेत कई अन्य क्रिएटर्स भी आए। सभी ने एक-दूसरे से मुलाकात की। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। डिजिटल स्पेस में बेहतर काम करने को लेकर विचार-विमर्श भी हुआ।
आयोजक रियाज हिंदुस्तानी, आशीष राजपूत और शाहिद ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। इसका लक्ष्य ग्रामीण व स्थानीय युवाओं को साझा मंच देना था। सोशल मीडिया के जरिये प्रतिभा दिखाने वाले युवाओं का उत्साहवर्धन करना भी एक मकसद था। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मंच उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास होंगे।
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समारोह में श्याम संजना यादव, रिचा तिवारी, राजा शिवानी और सक्सेना स्टार जैसे प्रमुख क्रिएटर्स मौजूद रहे। आसिफ भाई, भानु शाक्य, ऋषभ और पूजा उत्तरीपुरा ने भी सहभागिता की। मोनिका कुमारी, हाजी आरिफ, लवली यादव और सपना कुशवाहा भी उपस्थित थे। अन्नू ठाकुर, अंजली शर्मा, अभि तिवारी, दुर्गा यादव, नेहा और दिव्या समेत कई अन्य क्रिएटर्स भी आए। सभी ने एक-दूसरे से मुलाकात की। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। डिजिटल स्पेस में बेहतर काम करने को लेकर विचार-विमर्श भी हुआ।
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आयोजक रियाज हिंदुस्तानी, आशीष राजपूत और शाहिद ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। इसका लक्ष्य ग्रामीण व स्थानीय युवाओं को साझा मंच देना था। सोशल मीडिया के जरिये प्रतिभा दिखाने वाले युवाओं का उत्साहवर्धन करना भी एक मकसद था। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मंच उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास होंगे।
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