Amroha News: अमरोहा के उद्योगों के लिए ट्रेड शो खोलेगा वैश्विक बाजार के रास्ते

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उद्योग उपायुक्त अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अमरोहा की ढोलक का कारोबार सौ साल से अधिक पुराना है। जिले में 400 से अधिक इकाइयां इससे जुड़ी हैं और सालाना करीब 10 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका समेत देश के विभिन्न हिस्सों से ढोलक की मांग बनी हुई है। ट्रेड शो में अमरोहा की छह इकाइयां अपने उत्पाद लेकर पहुंची हैं। इससे छोटे कारीगरों और उद्यमियों को सीधे खरीदारों से संपर्क का अवसर मिला है। जिले का हैंडलूम कारोबार भी कभी देश-विदेश में पहचान रखता था। वर्तमान में इसकी चमक कुछ फीकी पड़ी है, लेकिन कारोबार अभी भी करोड़ों रुपये का है। ट्रेड शो में हैंडलूम और गारमेंट्स की मौजूदगी इस उद्योग के लिए नए बाजार तलाशने का अवसर है। अमरोहा के उद्योगों को अब स्थानीय बिक्री से आगे निर्यात और वैश्विक आपूर्ति शृंखला से जोड़ने पर जोर है। ओडीओपी पोर्टल भी जिले की प्रमुख औद्योगिक पहचान में ढोलक, धातु एवं लकड़ी के हस्तशिल्प और रेडीमेड गारमेंट्स को शामिल करता है।