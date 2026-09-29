Amroha News: बारिश में कच्चा मकान ढहा, सास-बहू घायल

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मकान गिरने की आवाज सुनकर वीरेंद्र, उसके भाई चंद्रपाल और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबी सास-बहू को बाहर निकाला। इसके बाद परिजनों ने दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद शकुंतला देवी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया है। जबकि केला देवी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। संवाद

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डिडौली(अमरोहा)। कोतवाली क्षेत्र के करनपुर गांव में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार शाम मजदूर वीरेंद्र का कच्चा मकान भरभराकर ढह गया। मलबे में दबने से उसकी 50 वर्षीय मां केला देवी और 25 वर्षीय पत्नी शकुंतला देवी घायल हो गईं।