फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Teenage girl goes missing from home after being scolded by her father

Amroha News: पिता की डांट से क्षुब्ध होकर किशोरी घर से लापता

Tue, 03 Nov 2026 02:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Teenage girl goes missing from home after being scolded by her father
डिडौली। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा 11 की 16 वर्षीय छात्रा पिता की डांट से नाराज होकर घर से लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका सुराग नहीं लगा। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात छात्रा मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। इस पर पिता ने उसे डांटते हुए बात करने से मना किया था। रविवार दोपहर छात्रा बिना बताए घर से चली गई। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारियों में तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पिता ने डिडौली थाने में तहरीर दी। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed