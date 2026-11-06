श्रद्धालुओं की सुरक्षा-सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता : डीएम

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बृहस्पतिवार को डीएम डॉ. नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव ने मेला स्थल का औचक निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रस्तावित ले-आउट और निर्माण कार्यों की प्रगति देखी। डीएम ने सभी कार्य समय से पूरे कराने और विभागों को आपसी समन्वय से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।डीएम ने ड्यूटी प्वाइंट निर्धारित करने और आवागमन के रास्ते सुगम बनाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह, एएसपी अखिलेश भदौरिया, एडीएम न्यायिक धीरेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम धनौरा शैलेश कुमार दुबे मौजूद रहे।भीड़ नियंत्रण के लिए चौड़ी होंगी सड़कें, बनेंगे दिशा-सूचक बोर्डडीएम ने गंगा रोड और वीआईपी रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने गंगा रोड का शेष निर्माण जल्द पूरा कराने, सेक्टरों की आंतरिक सड़कों का चौड़ीकरण और मुख्य मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को टेंट लगाने का काम तत्काल शुरू कराने को कहा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिशा-सूचक और सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। पार्किंग व्यवस्था भी जल्द तैयार कराने के निर्देश दिए, ताकि जाम न लगे।स्टंटबाजी और हुड़दंग करने वालों पर होगी कार्रवाईएसपी लखन सिंह यादव ने कहा कि मेले में बाइक से स्टंट, हुड़दंग और सड़कों को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के वाहन सीज किए जाएंगे। मेला परिसर, प्रमुख मार्गों और घाटों की ड्रोन कैमरों व सीसीटीवी से निगरानी होगी।महिलाओं के लिए बनेंगे चेंजिंग रूममहिलाओं के लिए पर्याप्त चेंजिंग रूम और स्वच्छता के लिए अस्थायी शौचालय बनाए जाएंगे। वॉच टावरों पर सुरक्षित सीढ़ियों, रोशनी और निगरानी के इंतजाम होंगे। डीएम ने श्रद्धालुओं की संख्या और जरूरतों के अनुसार व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।गंगा आरती के लिए वाराणसी से आएंगे पुरोहिततिगरी मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्कूली बच्चे और कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। भव्य गंगा आरती के लिए वाराणसी से पुरोहितों को आमंत्रित किया गया है।