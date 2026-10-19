Amroha News: एरियर में देरी और स्थानांतरण के विरोध में लेखपालों का प्रदर्शन

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तहसील अध्यक्ष दुष्यंत देवल ने बताया कि तहसील में उनका वेतन एरियर समय से जारी नहीं किया जाता। इसके अलावा शासन की स्थानांतरण नीति के विपरीत तबादले किए जा रहे हैं। इससे लेखपालों में रोष है। सूचना पर एसडीएम ने लेखपालों को समझाया, जिसके बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान तहसील मंत्री विवेक कुमार, अंकुर सेठी, आयुष्मान, हर्ष, प्रेमपाल सिंह, मयंक, साजिद और शेखर देओल मौजूद रहे।

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अमरोहा। तहसील अमरोहा में वेतन एरियर समय से जारी नहीं होने और स्थानांतरण नीति के विरुद्ध तबादले किए जाने के विरोध में लेखपाल संघ ने रविवार रात धरना-प्रदर्शन किया। लेखपाल पहले तहसीलदार के कक्ष में बैठ गए। इसके बाद बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों की कार्यशैली के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उन्होंने समस्याओं के समाधान की मांग की।