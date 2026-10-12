Amroha News: उवैस ने की छक्कों की बरसात, 44 गेंदों में ठोक दिए नाबाद 150 रन

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पहले बल्लेबाजी करते हुए अतरासी सुपर किंग 18.5 ओवर में 174 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान आदित्य चाहल ने 48 गेंदों में सात छक्कों और पांच चौकों की मदद से 92 रन बनाए, जबकि रेहान खान ने 30 रन जोड़े। राइजिंग स्टार्स के मो. सयाम ने चार, उवैस अहमद ने तीन और मसरूर ने दो विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करते हुए उवैस ने चौकों-छक्कों की झड़ी लगा दी। उनकी 340.91 के स्ट्राइक रेट वाली नाबाद पारी से टीम ने 8.5 ओवर में जीत हासिल कर ली। राहिल खान ने 14 और शिव चौधरी ने नाबाद दो रन बनाए। अतरासी सुपर किंग की ओर से गोपाल चौधरी को एकमात्र विकेट मिला। उवैस की ऑलराउंड भूमिका मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण रही।