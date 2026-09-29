Amroha News: बारिश से अटकी फार्म हाउसों की जांच, मौसम साफ होते ही होगा सत्यापन

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डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि जिले के सभी फार्म हाउस सूचीबद्ध कराए जाएंगे। इनके स्वामित्व, स्थान और वहां संचालित गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी। अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। विज्ञापन

हसनपुर, मंडी धनौरा और गजरौला क्षेत्र में 50 से अधिक फार्म हाउस बताए जा रहे हैं। कई आबादी से दूर बने हैं। प्रशासन फार्म हाउसों के साथ होटलों की भी जांच की तैयारी कर रहा है। पहले भी कुछ फार्म हाउस चोरी, मारपीट और फायरिंग की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन

डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि जिले के सभी फार्म हाउस सूचीबद्ध कराए जाएंगे। इनके स्वामित्व, स्थान और वहां संचालित गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी। अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।हसनपुर, मंडी धनौरा और गजरौला क्षेत्र में 50 से अधिक फार्म हाउस बताए जा रहे हैं। कई आबादी से दूर बने हैं। प्रशासन फार्म हाउसों के साथ होटलों की भी जांच की तैयारी कर रहा है। पहले भी कुछ फार्म हाउस चोरी, मारपीट और फायरिंग की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहे हैं।

अमरोहा। हसनपुर क्षेत्र में उत्तराखंड के खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के फार्म हाउस पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद जिलेभर के फार्म हाउसों की जांच बारिश के कारण अटक गई है। मौसम साफ होते ही एसडीएम टीमों के साथ स्थलीय निरीक्षण करेंगे। राजस्व अभिलेखों से स्वामित्व और मौके की स्थिति का मिलान कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।