Amroha News: संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का जन आरोग्य मेले पर असर

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ज्यादातर लखनऊ में धरना-प्रदर्शन में शामिल होने गए हैं, जबकि जिले में मौजूद कर्मचारियों ने भी काम नहीं किया। जिले की 36 पीएचसी पर हर रविवार जन आरोग्य मेला लगता है। कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है।जिला अध्यक्ष गिरीश कुमार ने बताया कि संगठन की पांच प्रमुख मांगें हैं। इनमें नियमितीकरण या समान कार्य-समान वेतन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, महंगाई भत्ता, ईपीएफ व एचआर का लाभ, रिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानांतरण नीति और अनुकंपा नियुक्ति शामिल हैं। कर्मचारियों ने सीएमओ को ज्ञापन भी सौंपा।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला अस्पताल समेत सभी सीएचसी-पीएचसी में चिकित्सकों सहित करीब 850 संविदा कर्मी तैनात हैं। सीएचओ और एएनएम भी हड़ताल पर हैं। सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने बताया कि जहां चिकित्सकों की जरूरत थी, वहां डॉक्टर भेजकर दवाओं का वितरण कराया गया।.....हसनपुर पीएससी पर नहीं लगा आरोग्य मेलाहसनपुर। नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर रविवार को आयोजित होने वाला मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला इस बार नहीं लग सका। संविदा कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गईं और दवाओं का वितरण भी नहीं हो सका।रविवार को इलाज की उम्मीद में दूर-दराज से कई मरीज अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन काउंटर बंद मिलने और दवा न मिल पाने के कारण उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि, राहत की बात यह रही कि पीएचसी प्रभारी डॉ. अक्षय नागर केंद्र पर उपस्थित मिले। पीएचसी प्रभारी डॉ. अक्षय नागर ने बताया कि अस्पताल का अधिकांश स्टाफ हड़ताल पर है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सीय कार्य प्रभावित हुए हैं। कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद ही व्यवस्थाएं पूरी तरह सामान्य हो सकेंगी। संवाद